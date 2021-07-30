Певица Светлана Лобода, которая проживает и активно строит карьеру в России, анонсировала свой концерт в Украине. Выступление звезды состоится в Одессе.

— Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, — написала Светлана в Instagram.

Выступление артистки запланировано на 14 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club.

По словам Лободы, зрителей ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами.

— Мы готовим множество сюрпризов — впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек Allo! А главное… но об этом чуть позже. Следите за новостями, — заинтриговала Светлана.

Артистка отметила, что они с командой с нетерпением ждут встречи.

Лучшая новость, ждем!

Привет из Одессы, ждем с нетерпением.

Почему только Одесса? Другие города тоже вас ждут!

Ждем тур по Украине.

Как долго мы этого ждали.

Рады вашему возвращению на родину.

Мы ждали этого четыре года.

Лучшая новость лета, которая только могла быть.

Наконец-то можно будет потанцевать под нормальную музыку.

Такая патриотка, что аж противно, — пишут подписчики Светланы.

Цены на билеты стартуют от 1300 грн до 17 тыс. грн. Стоит отметить, что их практически не осталось.

Известно, что незадолго до своего концерта Светлана Лобода посетила ряд украинских радиостанций, на которых презентовала свой трек Allo.

Фото: Светлана Лобода