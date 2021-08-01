В больнице впервые рассказали о состоянии певицы МакSим

Стало известно местонахождение певицы МакSим, которая с середины июня находится в тяжелом состоянии. В городской клинической больнице №52 Москвы сообщили, что артистка помещена в так называемую красную зону. Впрочем, в эту зону сейчас преобразовано все медучреждение.

Марина Абросимова до сих пор находится в коме.

— Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это красная зона. Посещать можно никого, даже тех, кто находятся не в реанимации, а в обычных палатах, — сообщили в больнице.

Пока в больнице от родных пациентов принимают лишь вещи и посылки.

Однако официальные представители МакSим пока не комментировали эту ситуацию.

Что известно о состоянии МакSим

в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Источник: Telegram-канал Mash

Фото: МакSим