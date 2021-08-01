Звезду K-pop Криса Ву арестовали по подозрению в изнасиловании — 24 заявления от женщин

Полиция Пекина задержала китайско-канадского исполнителя Криса Ву, которого студентка Ду Мэй Чжу обвинила в изнасиловании.

По словам девушки, ее пригласили на вечеринку в дом певца. Там ее заставили много выпить, а потом Крис Ву изнасиловал ее.

В следующих постах и ​​интервью девушка утверждала, что певец сделал то же самое с семью другими молодыми девушками. Ву обещал им работу и помощь в карьере в обмен на секс. Некоторые из них несовершеннолетние.

После этого еще 24 женщины выступили с заявлениями о ненадлежащем поведении исполнителя.

Сам Ву, который является суперзвездой на родине, категорически отверг обвинения в том, что он когда-нибудь насиловал женщин, предлагал им секс в обмен на что-либо, заставлял девушек употреблять алкоголь с целью воспользоваться их бессознательным состоянием.

Также среди сторонников звезды ходят слухи о том, что, якобы, Ду Мэй Чжу разрекламировала свою историю в интернете ради повышения собственной популярности в сети.

Якобы следующие посты Ду Мэй Чжу, которые содержат еще более шокирующие подробности, были написаны не ею, а профессиональным писателем ради заработка.

Крис Ву получил известность как участник K-pop группы EXO. Он покинул ее в 2014 году и начал сольную карьеру, также известный как актер, модель, член жюри телешоу.