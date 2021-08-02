Американская певица Ариана Гранде проведет серию виртуальных концертов в рамках онлайн-игры Fortnite.

Звезда станет полноценной частью нового большого события под названием Разлом-тур, которое пройдет с 6 по 9 августа.

Во время ивента Ариана Гранде выступит на пяти внутриигровых концертах:

7 августа, 1.00 по киевскому времени;

7 августа, 21.00 по киевскому времени;

8 августа, 7.00 по киевскому времени;

8 августа, 19.00 по киевскому времени;

9 августа, 1.00 по киевскому времени.

За 30 минут до начала шоу откроется специальный режим, в котором популярные треки Арианы Гранде соединятся с лучшими игровыми моментами.

Разработчики советуют игрокам заходить в Fortnite за час до начала концерта.

Поскольку во время Разлом-тура геймеры смогут получить много различных наград, выполняя тематические задания.

Стоит заметить, что для Fortnite это не первая музыкальная коллаборация. В начале 2019 года виртуальный концерт дал американский диджей Marshmello, за которым наблюдали 10 млн игроков.

А в конце апреля 2020 года состоялся онлайн-концерт рэпера Трэвиса Скотта — он длился всего 10 минут, но привлек рекордные 12,3 млн зрителей.

Напомним, что в мае 2021 года Ариана Гранде вышла замуж за своего бойфренда, агента по недвижимости Далтона Гомеса.

Вместо пышного празднования пара организовала небольшую интимную церемонию, куда пригласила около 20 человек. Свадьба Арианы Гранде прошла в Монтесито, штат Калифорния.

Для важного события певица выбрала атласное платье по фигуре от известного модельера Веры Вонг.