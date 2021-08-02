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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Пора подумать о детях: поклонники Каменских обсуждают ее фото в купальнике

Пора подумать о детях: поклонники Каменских обсуждают ее фото в купальнике

Украинская певица Настя Каменских вновь поделилась откровенными кадрами. На снимках звезда предстала в купальнике.

Настя Каменских опубликовала серию фото, на которых позирует на яхте на фоне моря. В кадре артистка появилась в купальном костюме со стрингами и продемонстрировала свои формы.

— Понеслась первая партия фоточек. У нас возник спор, какая фотка лучше. А вы что думаете? — поинтересовалась 34-летняя певица у подписчиков.

Не все поклонники артистки разделяют ее восхищение, многие написали, что пора прекращать публиковать такие снимки и подумать о собственных детях.

  • Настя, пятая точка — это не главное.
  • Думаю, пора уже фото детей показывать, а не ягодицы свои.
  • Странная ты стала. Зачем эти фото, к чему?
  • Никогда не пойму, зачем замужней девушке такие фото.
  • Когда уже в декрет?
  • Настя, хватит заниматься самоудовлетворением от фото. Главное — чтобы Потап любил, а оценка всех нас тебе не нужна.
  • Почему всегда полуголая?
  • По-моему, у вас проблемы. Постоянно обнаженные фото.
  • Последний снимок — ужас.
  • Как певица вы себя изжили, решили ягодицами заманивать.
  • Пять килограммов нужно скинуть.
  • На последней не втянула живот, — пишут подписчики Каменских.

Известно, что исполнительница сейчас отдыхает в Хорватии вместе со своим мужем Потапом, мамой Лидией и лучшей подругой Анной Завгородней.

Ранее Настя Каменских поделилась фото на балконе. На одном из кадров артистка повернулась к камере спиной, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе.

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Фото: Настя Каменских

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