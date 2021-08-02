Украинская певица Настя Каменских вновь поделилась откровенными кадрами. На снимках звезда предстала в купальнике.
Настя Каменских опубликовала серию фото, на которых позирует на яхте на фоне моря. В кадре артистка появилась в купальном костюме со стрингами и продемонстрировала свои формы.
— Понеслась первая партия фоточек. У нас возник спор, какая фотка лучше. А вы что думаете? — поинтересовалась 34-летняя певица у подписчиков.
Не все поклонники артистки разделяют ее восхищение, многие написали, что пора прекращать публиковать такие снимки и подумать о собственных детях.
- Настя, пятая точка — это не главное.
- Думаю, пора уже фото детей показывать, а не ягодицы свои.
- Странная ты стала. Зачем эти фото, к чему?
- Никогда не пойму, зачем замужней девушке такие фото.
- Когда уже в декрет?
- Настя, хватит заниматься самоудовлетворением от фото. Главное — чтобы Потап любил, а оценка всех нас тебе не нужна.
- Почему всегда полуголая?
- По-моему, у вас проблемы. Постоянно обнаженные фото.
- Последний снимок — ужас.
- Как певица вы себя изжили, решили ягодицами заманивать.
- Пять килограммов нужно скинуть.
- На последней не втянула живот, — пишут подписчики Каменских.
Известно, что исполнительница сейчас отдыхает в Хорватии вместе со своим мужем Потапом, мамой Лидией и лучшей подругой Анной Завгородней.
Ранее Настя Каменских поделилась фото на балконе. На одном из кадров артистка повернулась к камере спиной, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе.
Фото: Настя Каменских