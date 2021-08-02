Украинская певица Настя Каменских вновь поделилась откровенными кадрами. На снимках звезда предстала в купальнике.

Настя Каменских опубликовала серию фото, на которых позирует на яхте на фоне моря. В кадре артистка появилась в купальном костюме со стрингами и продемонстрировала свои формы.

— Понеслась первая партия фоточек. У нас возник спор, какая фотка лучше. А вы что думаете? — поинтересовалась 34-летняя певица у подписчиков.

Не все поклонники артистки разделяют ее восхищение, многие написали, что пора прекращать публиковать такие снимки и подумать о собственных детях.

Настя, пятая точка — это не главное.

Думаю, пора уже фото детей показывать, а не ягодицы свои.

Странная ты стала. Зачем эти фото, к чему?

Никогда не пойму, зачем замужней девушке такие фото.

Когда уже в декрет?

Настя, хватит заниматься самоудовлетворением от фото. Главное — чтобы Потап любил, а оценка всех нас тебе не нужна.

Почему всегда полуголая?

По-моему, у вас проблемы. Постоянно обнаженные фото.

Последний снимок — ужас.

Как певица вы себя изжили, решили ягодицами заманивать.

Пять килограммов нужно скинуть.

На последней не втянула живот, — пишут подписчики Каменских.

Известно, что исполнительница сейчас отдыхает в Хорватии вместе со своим мужем Потапом, мамой Лидией и лучшей подругой Анной Завгородней.

Ранее Настя Каменских поделилась фото на балконе. На одном из кадров артистка повернулась к камере спиной, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе.

Фото: Настя Каменских