У певицы MamaRika и ее супруга комика Сергея Середы родился мальчик. Радостную новость звезда сообщила на личной странице в Instagram.

— Теперь мы официально самые счастливые! — написала MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа вместе почти шесть лет. Они обручились в январе 2018 года, а в марте 2020-го сыграли свадьбу в Таиланде.

О беременности MamaRika стало известно в мае 2021 года. Певица рассказывала, что после первого посещения государственного роддома, она сразу поняла, что обратится за помощью в частный. Пара проживает в Одессе, но рожать они сразу планировали в Киеве.

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В первые месяцы беременности артистка страдала от сильного токсикоза и даже лежала под капельницами. Из-за этого она почти два месяца провела в постели.

MamaRika также признавалась, что ее в этот период очень сильно поддерживал муж, который полностью взял на себя бытовые вопросы.

По словам певицы, самым спорным вопросом был момент выбора имени для ребенка. Она даже обращалась за помощью к подпискам.