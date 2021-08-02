По случаю 30-летия независимости Украины на НСК Олимпийском пройдет праздничное шоу, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Концерт состоится вечером 24 августа под названием Независимость в нашей ДНК. День независимости страны.

Организаторы праздничного шоу обнародовали список артистов, которые примут участие в мероприятии. Среди них:

Сергей Бабкин,

Ирина Билык,

Олег Винник,

Братья Гадюкины,

Валентин Дитюк,

Тина Кароль,

Нина Матвиенко,

Арсен Mирзоян,

Наталья Могилевская,

Людмила Монастырская,

Океан Эльзы,

Виктор Павлик,

Тарас Петриненко,

Оля Полякова,

Александр Пономарев,

Потап,

София Ротару,

Руслана,

Скай,

Скрябин,

Кристина Соловий,

Brutto,

Dorofeeva,

Dzidzio,

Jamala,

Kazka,

Monatik,

Mozgi,

Go-A,

Tayanna,

Verka Serduchka,

Kyiv Symphony Orchestra,

Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн.

Все деньги будут направлены на строительство музея художника Ивана Марчука.

— Каждая часть концерта станет незабываемым действием на самой технологической сцене, которую еще в Украине не видели. Номера артистов будут наполнены незабываемой хореографией с десятками танцоров, впечатляющими костюмами, огромными экранами, масштабным световым и дрон шоу, — добавили организаторы действа.

Недавно, группа Green Grey пожаловалась на исключение из концерта ко Дню Независимости Украины.

По мнению музыкантов, причиной такого решения стал русскоязычный репертуар коллектива.

Однако в Офисе Президента Украины объяснили, что Green Grey не будет участвовать в концерте из-за некорректных высказываний по поводу закона о государственном языке.

Более того, организаторы уверены, что на праздничном мероприятии к 30-летию независимости Украины должны звучать песни только на украинском языке.

Источник: Ukraine30