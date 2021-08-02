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Валентина Чорна |

Ротару, Полякова и Винник: кто будет выступать на концерте ко Дню Независимости Украины

день незалежності

По случаю 30-летия независимости Украины на НСК Олимпийском пройдет праздничное шоу, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Концерт состоится вечером 24 августа под названием Независимость в нашей ДНК. День независимости страны.

Организаторы праздничного шоу обнародовали список артистов, которые примут участие в мероприятии. Среди них:

  • Сергей Бабкин,
  • Ирина Билык,
  • Олег Винник,
  • Братья Гадюкины,
  • Валентин Дитюк,
  • Тина Кароль,
  • Нина Матвиенко,
  • Арсен Mирзоян,
  • Наталья Могилевская,
  • Людмила Монастырская,
  • Океан Эльзы,
  • Виктор Павлик,
  • Тарас Петриненко,
  • Оля Полякова,
  • Александр Пономарев,
  • Потап,
  • София Ротару,
  • Руслана,
  • Скай,
  • Скрябин,
  • Кристина Соловий,
  • Brutto,
  • Dorofeeva,
  • Dzidzio,
  • Jamala,
  • Kazka,
  • Monatik,
  • Mozgi,
  • Go-A,
  • Tayanna,
  • Verka Serduchka,
  • Kyiv Symphony Orchestra,
  • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.
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Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн.

Все деньги будут направлены на строительство музея художника Ивана Марчука.

— Каждая часть концерта станет незабываемым действием на самой технологической сцене, которую еще в Украине не видели. Номера артистов будут наполнены незабываемой хореографией с десятками танцоров, впечатляющими костюмами, огромными экранами, масштабным световым и дрон шоу, — добавили организаторы действа.

Недавно, группа Green Grey пожаловалась на исключение из концерта ко Дню Независимости Украины.

По мнению музыкантов, причиной такого решения стал русскоязычный репертуар коллектива.

Однако в Офисе Президента Украины объяснили, что Green Grey не будет участвовать в концерте из-за некорректных высказываний по поводу закона о государственном языке.

Более того, организаторы уверены, что на праздничном мероприятии к 30-летию независимости Украины должны звучать песни только на украинском языке.

Источник: Ukraine30

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