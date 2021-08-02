По случаю 30-летия независимости Украины на НСК Олимпийском пройдет праздничное шоу, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
Концерт состоится вечером 24 августа под названием Независимость в нашей ДНК. День независимости страны.
Организаторы праздничного шоу обнародовали список артистов, которые примут участие в мероприятии. Среди них:
- Сергей Бабкин,
- Ирина Билык,
- Олег Винник,
- Братья Гадюкины,
- Валентин Дитюк,
- Тина Кароль,
- Нина Матвиенко,
- Арсен Mирзоян,
- Наталья Могилевская,
- Людмила Монастырская,
- Океан Эльзы,
- Виктор Павлик,
- Тарас Петриненко,
- Оля Полякова,
- Александр Пономарев,
- Потап,
- София Ротару,
- Руслана,
- Скай,
- Скрябин,
- Кристина Соловий,
- Brutto,
- Dorofeeva,
- Dzidzio,
- Jamala,
- Kazka,
- Monatik,
- Mozgi,
- Go-A,
- Tayanna,
- Verka Serduchka,
- Kyiv Symphony Orchestra,
- Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.
Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн.
Все деньги будут направлены на строительство музея художника Ивана Марчука.
— Каждая часть концерта станет незабываемым действием на самой технологической сцене, которую еще в Украине не видели. Номера артистов будут наполнены незабываемой хореографией с десятками танцоров, впечатляющими костюмами, огромными экранами, масштабным световым и дрон шоу, — добавили организаторы действа.
Недавно, группа Green Grey пожаловалась на исключение из концерта ко Дню Независимости Украины.
По мнению музыкантов, причиной такого решения стал русскоязычный репертуар коллектива.
Однако в Офисе Президента Украины объяснили, что Green Grey не будет участвовать в концерте из-за некорректных высказываний по поводу закона о государственном языке.
Более того, организаторы уверены, что на праздничном мероприятии к 30-летию независимости Украины должны звучать песни только на украинском языке.
Источник: Ukraine30