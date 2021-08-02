Танцора украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко избил действующий военный Управления государственной охраны Украины (УГО).

О том, что мужчина является не бывшим сотрудником, а действующим, сообщила пресс-служба УГО в Facebook. Сейчас его отстранили от обязанностей.

— В социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения, танцовщика шоу-балета Dorofeeva бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины, — говорится в заявлении.

Также в УГО сообщили, что по данному факту руководством назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. Кроме того, военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В УГО пообещали предоставить всю необходимую помощь правоохранительным органам, а также содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, оказать необходимую помощь для лечения Евгения.

1 августа стало известно, что танцора Нади Дорофеевой жестоко избили. После выступления на сольном концерте певицы Евгений вышел из клуба, где на улице мужчина толкнул его на забор и нанес несколько сильных ударов.

У молодого человека диагностированы тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг. Дорофеева рассказала, что ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Фото: Евгений Гончаренко