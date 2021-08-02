Известная певица Вера Брежнева выпустила новый клип на песню Розовый дым. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В посте о премьере клипа звезда намекает на подробности о ее отношениях с мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе. Режиссером видеоработы является клипмейкер Алан Бадоев.

— Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает — это слухи, предположения и догадки. Если и есть отражение моей жизни в этом видео, о нем знаю только я, — добавила Вера.

В клипе исполнительница показала себя в нескольких соблазнительных нарядах. Звезда примеряла белоснежное мини-платье с глубоким декольте и золотыми аксессуарами, а также облегающий корсет.

В ролике звезда играет роль женщины, которая не может простить измены возлюбленного. Певица видит снимки с доказательствами, после чего танцует босиком на барной стойке, пьет алкоголь и засыпает на белых простынях.

В июне Вера Брежнева презентовала трек Розовый дым, который выполнен в стиле евродиско. Звезда уверяла, что песня затронет каждого — в ней удалось раскрыть всю палитру чувств влюбленной девушки.

Источник: Вера Брежнева, Meladze Music