Человека, который избил танцора Нади Дорофеевой, задержали.

В Государственном бюро расследований заявили, что следователи сообщили о подозрении сотруднику Управления государственной охраны Украины (УГО).

28-летнего сотрудника УГО задержали по ст. 208 УПК Украины. Ему предъявлено обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

— Досудебным расследованием установлено, что 1 августа около 7.40 утра возле кафе на ул. Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления, — сказали в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, 1 августа танцора Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко жестоко избили.

У молодого человека диагностированы тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг. Дорофеева рассказала, что ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже стало известно, что Евгения Гончаренко избил действующий сотрудник УГО.

Фото: Евгений Гончаренко