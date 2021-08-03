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Євгенія Шапоренко |

Бил ногами бесчувственного: что известно о состоянии танцора Дорофеевой

Бил ногами бесчувственного: что известно о состоянии танцора Дорофеевой

В Киеве в воскресенье утром возле одного из популярных среди ЛГБТ-сообщества клубов Лифт избили танцора Евгения Гончаренко. У парня диагностировали ряд травм головы, а виновником оказался работник УГО.

Что произошло у клуба

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На ролике видно, как Евгений Гончаренко выходит из клуба со своими друзьями. Навстречу им идут мужчины, один из которых специально толкает танцора в плечо. Затем человек в оранжевой футболке толкает Евгения. В результате конфликта нападающий бьет танцора в голову. Тот падает и ударяется головой об землю. Парень потерял сознание, друзья пытались привести его в чувство. А в этот момент нападающий снова к нему подходит и бьет ногами.

Реакция Нади Дорофеевой на драку

Певица Надя Дорофеева сразу обратилась к подписчикам, чтобы те помогли, просмотрев видео, узнать нападавшего. Она тогда добавила, что волнуется за парня, ведь он сразу попал в реанимацию.

Что известно о состоянии танцора Нади Дорофеевой, которого избили

Впоследствии пост певицы удалил Instagram, поэтому ей пришлось опубликовать новый. На тот момент уже стало известно, кто напал на 22-летнего танцора.

Что известно о нападающем

На танцора напал Евгений Беспалый — военнослужащий, сотрудник Управления государственной охраны. Этот орган отвечает за охрану должностных лиц высшего ранга.

В УГО заявили, что уже начали служебное расследование по этому факту.

— На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей. УГО предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования, — отметили в пресс-службе УГО.

Также там обещают оказать помощь в лечении Евгения.

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Военнослужащего уже задержали правоохранители, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Что известно о состоянии Евгения Гончаренко

Нападающий ударил танцора в лицо, в результате чего у того тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Парню сделали трепанацию черепа, сейчас он в медикаментозной коме.

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