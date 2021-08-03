Возлюбленная Kyivstoner Алина беременна

Рэпер и блогер Kyivstoner сообщил, что его возлюбленная, которую зовут Алина, беременна. Ранее блогер не раскрывал подробности своей личной жизни, поэтому такая новость стала сюрпризом для его поклонников.

Ранее Альберт Васильев (настоящее имя Kyivstoner) был в отношениях с пиар-менеджером Лилией Багировой. По ее словам, Kyivstoner ей изменял, а новая возлюбленная уже беременна.

Теперь и сам Kyivstoner подтвердил новость о том, что он скоро станет папой.

Альбер опубликовал два снимка, на которых он с Алиной позирует в обнимку.

Девушка позировала в коротком платье с довольно откровенным декольте. На пальце Алины заметно кольцо с большим камнем.

Дядь, когда успел? Новая девушка Kyivstoner беременна / 2 фотографии

Что пишут пользователи

Ты должен понимать что она с тобой только из-за твоей фигуры и чувства юмора.

Вы вместе беременные?

Дядь, когда успел, вроде недавно разошелся, уже новая.

На Лилю похожа.

Бро, малая поярче, чем Багирова.

Так вроде же была другая девчуля, или я слишком долго в коме был?

Не пойму у кого из вас грудь бодрее.

У Киевстонера будут маленькие киевстонерята.

Что известно о новой возлюбленной Kyivstoner

На странице в Instagram у Алины мало информации. Однако она публикует много снимков с фотосессий, в частности откровенных. Также девушка любит красивый отдых в теплых краях.

На одном из фото она позирует в костюме со спектакля в окружении актеров. Речь идет о спектакле Юбилей по мотивам произведения Антона Чехова.

Дядь, когда успел? Новая девушка Kyivstoner беременна / 5 фотографий

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