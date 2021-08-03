Российская артистка МакSим самостоятельно дышит через кислородную маску. Известно, что врачи отключили Марину Максимову от ЭКМО, сейчас она идет на поправку.

У артистки наблюдается положительная динамика, пневмония в стадии разрешения. У певицы значительней всего пострадало правое легкое. Оно также восстанавливается, жидкости из него откачивают все меньше.

Однако об этом пишут российские СМИ. Родственники артистки с того момента, как МакSим попала в больницу никаких комментариев не дают. Публично высказывалась только менеджер МакSим Маргарита Соколова.

Что известно о состоянии МакSим

в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

26 июля в СМИ появилась информация, что МакSим пришла в себя. Тогда директор певицы Марина Соколова отметила, что артистку не полностью вывели из медикаментозного сна. Однако МакSим действительно иногда бывает в сознании.