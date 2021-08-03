Австралийский актер Хью Джекман, который в 2017 году перенес шестую операцию против рака, сделал биопсию кожи.

На личной странице в Instagram он обнародовал видео, в котором появился с пластырем на носу.

52-летний актер признался, что решился на биопсию по рекомендации дерматологов.

Хью Джекман поблагодарил поклонников за то, что они волнуются за него и интересуются состоянием его здоровья.

Актер пообещал сообщить о результатах биопсии и предположил, что, скорее всего, анализы будут в норме.

Кроме этого, Джекман подчеркнул, что важно регулярно проверять кожу у врача, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

— Пожалуйста, проверяйте кожу чаще, не думайте, что с вами этого не случится. И пользуйтесь солнцезащитным кремом, — написал актер.

Напомним, что в 2013 году у Хью Джекмана впервые диагностировали рак кожи. Тогда он заметил небольшое пятно на носу, а в результате ему удалили три злокачественных образования.

В 2017 году врачи повторно диагностировали у Джекмана рак. После очередного хирургического вмешательства и курса химиотерапии болезнь больше не проявлялась.

По словам актера, ему нужно проходить медицинское обследование раз в три месяца.

Хью Джекман сыграл в таких лентах, как Робот по имени Чаппи, Отверженные, Престиж, Ван Хельсинг, а также исполнил роль Росомахи в серии фильмов о мутантах Люди Икс.