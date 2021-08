Американских актеров Сару Джессику Паркер и Криса Нота заметили вместе на съемках продолжения культового сериала Секс в большом городе 2021.

На фотографиях Сара Джессика Паркер появилась в черном боди от Capezio и юбке пастельного цвета от Carolina Herrer.

Свой образ звезда дополнила туфлями-лодочками. Актриса распустила волосы и довершила прическу аксессуаром в виде перьев.

Крис Нот на съемках сериала Секс в большом городе 2021 появился в черном классическом костюме.

В фильме актеры играют супружескую пару — Кэрри Брэдшоу и мистера Бига. Но по слухам, в продолжении сериала им не удастся сохранить брак и они расстанутся.

В финале первого полнометражного фильма Секс в большом городе Керри и ее любимый все-таки произносят клятвы верности друг другу.

Даже несмотря на то, что мистер Биг бросил женщину у алтаря перед роскошной свадьбой в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Напомним, что съемки продолжения сериала Секс в большом городе начались в Нью-Йорке 9 июля.

Премьера проекта под названием And Just Like That состоится на стриминговий платформе HBO Maх.

В 10-серийном сериале появятся три главные героини — Кэрри, Миранда и Шарлотта. К своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

События сериала Секс в большом городе 2021 будут разворачиваться спустя 20 лет после окончания оригинального шоу.