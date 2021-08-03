Даже шутили и смеялись: директор МакSим раскрыла подробности о состоянии певицы

Состояние российской певицы МакSим значительно улучшилось. Артистка дышит самостоятельно через кислородную маску.

Об этом рассказала директор МакSим Маргарита Соколова, которая связывалась с певицей по видеосвязи.

— Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись. Безусловно, сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади, — поделилась Соколова.

Однако она отметила, что в СМИ немного преувеличили, так как телевизора в реанимации нет, и врачи не возят ее по реанимации.

— Во-первых, это запрещено, во-вторых, врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице, — добавила Маргарита Соколова.

Что известно о состоянии МакSим

в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

26 июля в СМИ появилась информация, что МакSим пришла в себя. Тогда директор певицы Марина Соколова отметила, что артистку не полностью вывели из медикаментозного сна. Однако МакSим действительно иногда бывает в сознании.

3 августа СМИ начали писать, что МакSим самостоятельно дышит через кислородную маску. Врачи отключили Марину Максимову от ЭКМО, сейчас она идет на поправку.