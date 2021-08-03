Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Работника УГО, избившего танцора Дорофеевой, отправили в СИЗО

Работника УГО, избившего танцора Дорофеевой, отправили в СИЗО

Работника УГО Евгения Беспалого, которого подозревают в избиении 22-летнего танцора из балета Нади Дорофеевой, взяли под стражу на 60 суток.

— По ходатайству Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, — отметили в прокуратуре.

Насильственные действия работника УГО квалифицировали по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) УК Украины.

28-летнему подозреваемому грозит от пяти до восьми лет в тюрьме. Досудебным расследованием занимается ГБР.

Избиение Евгения Гончаренко — танцора из балета Нади Дорофеевой

В Киеве в воскресенье утром у одного из популярных среди ЛГБТ-сообщества клубов Лифт избили танцора Евгения Гончаренко.

Неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом бросился с кулаками. С одного удара танцор потерял сознание и упал. Пока он лежал, а его друзей пытались оказать первую помощь, нападающий подходил и еще бил ногами юношу.

В результате танцора госпитализировали. У него диагностировали ряд травм головы. Евгению сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Певица Надя Дорофеева сразу обратилась к людям, чтобы те помогли на видео распознать нападавшего. Его личность быстро установили. Им оказался работник УГО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка