Украинский певец Melovin признался, что осознал свою бисексуальность еще в 13 лет.

На личной странице в Instagram он обнародовал пост, в котором рассказал, что в подростковом возрасте его не окружала ЛГБТ-пропаганда, он рос в полноценной семье, поэтому ориентация не связана с его воспитанием.

В социальной сети ВКонтакте Melovin общался с парнем. И во время переписки понял, что влюбился в него.

— Я поймал себя на мысли, что он мне нравится. Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал и к своей школьной на то время любви! К той самой девочке с рыжими волосами и прекрасными веснушками! Вот прям один в один тот же спектр, начиная от бабочек в животе, заканчивая мыслями о человеке 24/7, — рассказал певец.

Melovin не понимал, что с ним происходит, но благодаря поисковой системе Google он узнал о бисексуальности.

Артист боялся рассказать об этом родителям, поскольку боялся осуждения.

Но впоследствии Melovin осознал, что бисексуальность — это нормально и, несмотря на негативные мнения других, он чувствует себя счастливым.

— Оказывается, я не сошел с ума, и такие люди, как я, это, внимание! Один из вариантов нормы. Человек просто чувствует любовь к другому полу, нежели вы, и это у него с самого рождения. Это не выбор! Это не мода! Это не хайп! Это не против природы! Я люблю людей, а не половые органы, чего искренне желаю и вам! А быть гомофобом в 21 веке — позор! — подытожил певец.

Напомним, что 5 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin публично сделал каминг-аут.

Сначала он поцеловал девушку, а потом парня. После этого певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества и таким образом заявил о своей бисексуальности.

Поцелуй Melovin вырезали из эфира телеканала M1, что очень возмутило певца и его поклонников.

Как объяснил гендиректор М1 Сергей Перцев, причиной стало то, что о намерениях артиста не было известно при утверждении сценического плана концерта. Но вся медиагруппа StarLightMedia, в которую входит телеканал M1, поддерживает каминг-аут артиста.

Сеть восприняла признание певца весьма неоднозначно. Melovin признался, что получал угрозы, но они его не пугают. Больше всего певца оскорбила реакция СМИ, которые писали, что это хайп.

Фото: Melovin