Танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого недавно избили в Киеве, до сих пор находится в реанимации.

Его подруга Мария на личной странице в Instagram обнародовала пост, в котором рассказала, что врачи не дают никакой конкретной информации.

— Женя находится в реанимации в коме без права посещения. Сейчас ведется наблюдение за его состоянием. Ранее была сделана трепанация черепа. Известно, что на данный момент он в тяжелом состоянии, закрытая черепно-мозговая травма, — сообщила Мария.

Девушка добавила, что на лечение Евгения Гончаренко уже потрачено около 30 тыс. грн.

Но очевидно, что для полной реабилитации танцора понадобится сумма, значительно большая.

Поэтому близкие Евгения начали сбор средств. Они призывают не быть равнодушными к этой ситуации.

Напомним, что Евгения Гончаренко жестоко избили 1 августа. Инцидент произошел, когда танцор выходил с друзьями из популярного среди ЛГБТ-сообщества клуба Лифт.

Нападающий ударил парня в лицо, в результате чего у Евгения диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Виновником оказался работник УГО Евгений Беспалый, которого взяли под стражу на 60 суток. Ему грозит от пяти до восьми лет в тюрьме. Досудебным расследованием занимается ГБР.

Фото: Евгений Гончаренко