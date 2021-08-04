Американская певица Рианна заняла второе место в рейтинге самых богатых женщин шоу-бизнеса по версии журнала Forbes. Финансовое положение звезды оценивают в $1,7 млрд.

По данным издания, Рианне принадлежит 50% доли в косметическом бренди Fenty Beauty, общая стоимость которого составляет $2,8 млрд.

Кроме этого, певица является владельцем 30% компании по производству нижнего белья Savage X Fenty.

Общую стоимость бренда оценивается в $1 млрд, среди которых Рианне принадлежит около $300 млн.

За пять лет Рианна не выпустила ни одного альбома, поэтому отчисления, которые она получает как музыкант, являются незначительными. Свою последнюю работу ANTI певица презентовала в 2016 году.

Стоит заметить, что первое место в рейтинге заняла американская телеведущая Опра Уинфри. Ее финансовое состояние оценивают в $2,7млрд.

Недавно, Рианну и A$AP Rocky не хотели пускать в ночной клуб в Нью-Йорке.

Охранник попросил музыкантов предъявить ID-карты для подтверждения личности, но артисты не взяли их с собой.

Рэп-исполнитель A$AP Rocky, энергично жестикулируя, пытался что-то объяснить охраннику, пока Рианна просто стояла рядом в розовой шляпе.

Свои отношения Рианна и A$AP Rocky публично подтвердили лишь в мае 2021 года, хотя слухи о романе пары ходили несколько лет.