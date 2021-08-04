Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, как ее два года преследовал фанат, а также назвала свои любимые фильмы и сериалы.

В блиц-интервью телеканала СТБ звезда призналась, что ее любимыми цветами являются орхидеи, а в будущем Злата мечтает о собственном доме.

Певица никогда не убегала со свиданий, но начинала странно себя вести, чтобы парень больше ей не писал.

Злату два года преследовал фанат, который однажды напал на нее ночью. К счастью, сейчас о маньяке ничего не слышно.

— Меня преследовали фанаты и один даже вычислил, где я живу. Он напал на меня ночью. Это маньяк, который преследовал меня два года, но сейчас о нем ничего не слышно. Хотя один из топовых украинских телеканалов снял о нем сюжет. И в этом сюжете он с такой улыбкой на весь кадр говорит: “Да, я говорил, что хочу ее убить, но это я пошутил. Я бы никогда ей не угрожал таким”, — сказала Огневич.

Звезда добавила, что никогда не засыпает с макияжем, поскольку это для нее табу.

Злата любит готовить пасту и считает, что ей нужно избавиться от лени.

Также Огневич поделилась подборкой любимых кинолент:

Тень и кость;

Куда приводят мечты;

Танцующая в темноте;

Малхолланд Драйв;

Большой Лебовски;

Женщины на грани нервного срыва.

Ранее Злата Огневич рассказывала о страхах, связанных с проектом Холостячка 2. Она призналась, что больше всего переживает из-за того, что ей могут понравиться два парня одновременно.

Но если возникнет такая ситуация, то Злата сама будет приглашать мужчин на свидание.

Кроме этого, она будет придумывать участникам Холостячки разные задания, чтобы увидеть, какие они есть на самом деле.

Фото: Злата Огневич