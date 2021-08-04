Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину на три года.

Исполнитель не находится в черном списке Министерства культуры и информационной политики Украины, однако ему запрещен въезд на территорию нашей страны.

— Запрет на въезд и нахождение в черном списке могут быть применены как одновременно, так и по отдельности. Так, в отношении Киркорова действует запрет на въезд сроком на три года, но в черном списке Минкульта он не находится, — сообщил источник в правоохранительных органах Интерфакс-Украина.

О том, что певцу запретили въезд на территорию нашей страны, сообщил блогер Олег Стефаник. Мужчина рассказал, что 29 июня он подал запрос в СБУ с соответствующей просьбой.

— Я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список. Из-за его концертов в похищенном Россией Крыму и высказываний в 2017 году, что полуостров российский, — написал Олег в Facebook.

В ответ на запрос он получил письмо о том, что Киркорову запрещен въезд в Украину на три года.

23 июня стало известно, что Филиппа Киркорова зачислили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Однако уже через пять дней певца исключили из черного списка.

Фото: Филипп Киркоров