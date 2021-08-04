4 августа Меган Маркл празднует свой день рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 40 лет.

После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, ее жизнь кардинально изменилась. А сама герцогиня стала одной из самых скандальных членов королевской семьи.

Факты ICTV собрали три наиболее абсурдные обвинения в адрес Меган Маркл.

Диета принца Гарри

В 2018 году Меган Маркл посадила принца Гарри на диету для того, чтобы перед свадьбой он сбросил лишний вес.

Внук британской королевы поддержал свою любимую, начал регулярно ходить в спортзал и отказался от переработанной пищи и большого количества углеводов, в результате чего потерял три килограмма.

Однако не всем понравился здоровый образ жизни Гарри, поскольку Меган Маркл обвинили в “навязывании диеты”.

— Гарри — красивый и трудолюбивый мужчина. Нельзя заставлять мужчин худеть. Я хочу, чтобы он оставался таким Гарри, какой он есть. Он хороший мужчина, которому просто нужна любящая атмосфера, — возмущалась 84-летняя британская писательница Джилли Купер.

Поглаживание живота

Во время первой беременности Меган Маркл выполняла обязанности члена королевской семьи, поэтому часто появлялась на публичных мероприятиях.

После одного из них герцогиню раскритиковали за слишком частое поглаживание живота.

— Меган, мы знаем о твоей беременности. Можно прекратить держать живот обеими руками так, будто он сейчас отвалится, — писали пользователи Twitter.

Но вряд ли этот жест был демонстративным. Основатель проекта по дородовому обучению KG Hypnobirthing Кэтрин Грейвс объяснила, что частые прикосновения к животу положительно сказываются на предстоящих родах.

Любовь к авокадо

Поводом для очередной порции критики стал Instagram-пост визажиста Дэниэла Мартина, который показал, что Меган Маркл приготовила тост с авокадо.

— Несмотря на пользу для здоровья и вкус, безудержная добыча авокадо в странах третьего мира связана с истощением водных ресурсов, нарушением прав человека, незаконной вырубкой лесов, разрушением экосистем и в целом окружающей среды, — писало издание Daily Mail.

Интересно, что Кейт Миддлтон, которая также любит авокадо, подобных обвинений в свой адрес не получала.

Ранее стало известно, что Меган Маркл создаст анимационный фильм Жемчужина для стримингового сервиса Netflix.

Приключенческий мультсериал расскажет о 12-летней девочке, которая будет вдохновляться примером выдающихся женщин.

В работе над лентой Меган Маркл выступит в качестве исполнительного продюсера.