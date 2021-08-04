Даже одежду не дают: R. Kelly, обвиненный в сексуальных преступлениях, разорен

Американский исполнитель R. Kelly заявил что он настолько разорен, что не может позволить себе даже заплатить за стенограммы судебных заседаний накануне разбирательства по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В частности, прокуратура должна предоставить доказательства того, что исполнитель имел сексуальный контакт с певицей Aaliyah, когда ей было всего 13 лет. К слову, пара поженилась в 1994 году, когда ей было 15 лет. Aaliyah погибла в ДТП в 2001 году.

Адвокат R. Kelly Деверо Кэнник заявил, что исполнитель разорен, поэтому просит суд предоставлять ему ежедневные копии стенограмм.

Кэнник также сказал, что его клиент также прибавил в весе с тех пор, как попал в тюрьму. Поэтому адвокат просит хотя бы предоставить новые мерки R. Kelly. Однако этот момент остался без разрешения.

В чем обвиняют R. Kelly

Весной 2018 года R. Kelly обвинили в растлении 14-летней девочки. Одна из бывших любовниц исполнителя Китти Джонс рассказала о том, что он с 2011 года не менее 10 раз принуждал ее заниматься сексом в специальной темнице.

Летом 2019 года R. Kelly арестовали. Тогда ему предъявлены более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних девушек, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

В июле 2021 года R. Kelly выдвинули новое обвинение – сексуальный контакт с несовершеннолетним мальчиком. Мол, артист в 2006 году подверг насилию 17-летнего подростка.

Что известно о R. Kelly

R. Kelly – американский исполнитель, обладатель трех премий Grammy. В его дискографии 14 студийных альбомов.

Публике R. Kelly более всего известен по композиции I Believe I Can Fly.