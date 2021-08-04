Украинская актриса и главная героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина сообщила о проблемах со здоровьем.
В сториз на личной странице в Instagram звезда призналась, что у нее очень болит спина.
По словам врачей, у Ксении — спазм мышц. А причиной этого является сильное переутомление.
Актриса попросила поклонников поделиться контактами хорошего массажиста или реабилитолога.
— У меня так болит спина, это какой-то ужас. Вчера все врачи, которые были у меня на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать. У меня просто спазм мышц, — рассказала звезда.
Напомним, что сейчас Ксения Мишина находится на съемках нового сезона легендарного проекта Україна має талант.
Звезда сидит в судейском кресле рядом с телеведущим Сергеем Притулой и хореографом Евгением Котом.
Недавно Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с Александром Эллертом. По ее словам, расставание произошло неожиданно, но навсегда.
Она поняла, что Александр Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни. Актриса попросила подписчиков не задавать вопросы по поводу этой ситуации и уважать ее личное пространство.
Отношения Эллерта и Мишиной начались на романтическом реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.
В финале шоу Ксения выбрала Александра Эллерта, а вторым претендентом на ее сердце был Алексей Тригубенко.
Фото: Ксения Мишина