Украинский блогер и жена экс-холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала об отношении к публичному грудному вскармливанию, а также призналась, до какого возраста планирует кормить сына Льва грудью.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Даша призналась, что она против того, чтоб привселюдно кормить ребенка грудью, однако подчеркнула, что это сугубо ее мнение.

— Это мои личные ощущения, поскольку я чувствую себя некомфортно. В такие моменты я просто беру сына, иду в машину или укромное место. Мне так лучше. Но если кто-то кормит грудью в публичном месте, то воспринимаю спокойно, — сказала блогер.

Квиткова уверена, что прием пищи лучше не откладывать, поскольку это может навредить режиму ребенка. Поэтому если обстановка не располагает к кормлению здесь и сейчас, лучше найти место, в котором будет комфортно дать ребенку грудь.

— Найдите какое-то укромное место. Если нет, то можно начать кормление в том месте, в котором вы находитесь, прикрывшись какой-то простынкой или пледом. Если при этом вы не испытываете дискомфорта, как я, кормите так, — отметила Даша.

Блогер призналась, что планирует кормить грудью своего сына Льва максимум до года.

— В шесть месяцев хочу начать вводить прикорм и потихоньку отучать от груди. Получается, что грудное вскармливание будет где-то до года, — рассказала она.

Ежегодно с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания.

Ее цель — объяснить общественности, насколько материнское молоко важно для ребенка, как оно может уберечь малыша от различных болезней и укрепить его иммунитет. Что нужно знать о грудном вскармливании — читайте в нашем материале.

Фото: Даша Квиткова