Украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) рассказала, как прошли ее роды.

ПДР исполнительницы было запланировано на 10 августа, однако она чувствовала, что встреча с малышом состоится раньше. Поэтому у них с мужем, комиком Сергеем Середой все было собрано и готово заранее.

— В воскресенье (1 августа, — Ред.) вечером мы поехали на плановый осмотр к нашему врачу. Его мудрый взгляд сразу дал понять, что мы остаемся в роддоме, — вспоминает MamaRika.

Уже ночью певица почувствовала, что у нее тянет живот. Анастасия отметила, что тренировочных схваток у нее не было, поэтому эти ощущения были новыми. Утром исполнительница начала рожать.

— Стоит ли говорить, что я никогда не лежала в больнице за всю жизнь — поэтому было страшно. Я как ежик в тумане доверилась бригаде врачей и не зря. В какой-то момент было принято решение делать кесарево сечение, — рассказала MamaRika.

В Instagram-stories Анастасия отметила, что в день операции уже ходила. Также она пообещала позже детальнее рассказать, как все прошло.

Напомним, 2 августа MamaRika родила сына. Это первый ребенок супругов.

О беременности звезды стало известно в мае 2021 года. Анастасия рассказывала, что в первые месяцы страдала от сильного токсикоза и даже лежала под капельницами.