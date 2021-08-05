Украинский блогер и жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как справляется с ролью мамы. Девушка не скрывает, что порой бывает трудно.

12 июля Даша Квиткова родила сына Льва. Новоиспеченная мама наслаждается малышом и своей новой ролью, однако не скрывает того, что бывает не легко.

Так, в Instagram-stories блогер поделилась фотографией, на которой запечатлена заплаканная с сыном на руках.

— Бывает и так. Сижу и рыдаю. Делаю сейчас это часто. Иногда просто так, как накрывает волной, а иногда могу плакать вместе с маленьким, когда у него колики. Послеродовой период проходит максимально в слезах, — призналась Даша.

Квиткова отметила, что ей не стыдно говорить об этом.

— Если сейчас меня читает мамочка, которая узнала себя в моих словах — я вас обнимаю. Вы не одни, — сказала блогер.

Ранее Даша Квиткова рассказала, как относится к публичному грудному вскармливанию. Также блогер призналась, до какого возраста планирует кормить своего сына Льва.

Даша сказала, что она некомфортно себя чувствует при привселюдном кормлении грудью, поэтому она против. Однако отметила, что прием пищи лучше не откладывать, поскольку можно просто найти какое-то укромное место и покормить малыша.

Фото: Даша Квиткова