Американский актер Джон Корбетт и модель Бо Дерек поженились после 20 лет отношений.

60-летняя звезда сериала Секс в большом городе признался, что он женился на своей 64-летней подруге в декабре. До свадьбы влюбленные были вместе 20 лет.

— Мы с Бо поженились примерно на Рождество, — признался Джон.

Также он сказал, что впервые рассказывает о свадьбе, поскольку они с супругой не распространяют свою личную жизнь.

— Мы довольно закрытые люди и не делали никаких заявлений. Через 20 лет решили пожениться, поскольку не хотели, чтобы 2020 стал для нас таким, на который мы бы оглядывались и ненавидели. Подумали и решили сделать какую-то приятную вещь, — отметил Джон.

Влюбленный познакомились на вечеринке. С 2002 года они живут вместе. Детей у супругов нет.

Стоит отметить, что это первый брак для Корбетта, а вот для модели — второй. Бо была женой кинорежиссера и актера Джона Дерека, который умер в 1998 году от сердечной недостаточности. Они прожили в браке 12 лет. Кроме того, модель думала, что уже не встретит свою любовь.