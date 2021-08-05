Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что перестала общаться с друзьями, которые не вакцинировались от Covid-19.

В интервью журналу InStyle звезда назвала отказ от прививки “позором”. А также отметила, что позиция людей, которые не хотят вакцинироваться основана на страхе и пропаганде.

— И все еще есть большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Я только что потеряла нескольких людей из своего окружения, которые отказались делать прививки либо не признались, что они вакцинированы, и это было обидно, — поделилась Дженнифер.

Актриса пожаловалась на большое количество плохих новостей в информационном пространстве из-за Covid-19.

Также Энистон добавила, что все должны честно говорить, вакцинированы они или нет, поскольку это моральный долг каждого человека.

По словам Дженнифер, карантин помог ей сделать переоценку приоритетов, касающихся работы и отношений с людьми.

— Уровень тревожности снизился за счет устранения ненужного хлама из жизни, который я считала необходимым. Теперь я понимаю, что ты не можешь угодить всем, — призналась актриса.

Недавно в сети появились слухи, что 52-летняя Дженнифер Энистон намерена удочерить девочку из мексиканского детского дома, которому помогает финансово.

Однако представители Энистон отреагировали на эту информацию и заявили, что новость не соответствует действительности.

Сама звезда никаких комментариев по этому поводу не давала.

Источник: InStyle