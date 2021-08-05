Украинский певец Melovin поделился фотографией, на которой позирует в трико.
На личной странице в Instagram артист обнародовал фото из гримерки. В кадре он появился в черном трико и со сценическим макияжем.
— Когда в душе альфач, — подписал снимок Melovin.
На фото можно увидеть, что певец находится в прекрасной спортивной форме.
В комментариях поклонники забросали Melovin комплиментами, а также отметили, что в последнее время он очень похудел.
- Ой, какие мышцы на руках!
- Шикарно выглядишь.
- Боже, ты так похудел!
- Прекрасный!
- Я теперь точно не смогу уснуть.
- Когда простояла в планке несколько минут — чувствую себя примерно так же.
- Кому такая красота достанется?
- Omg, какие руки, — пишут пользователи сети.
Недавно Melovin признался, что осознал свою бисексуальную ориентацию еще в 13 лет. Это произошло, когда он начал общаться со знакомым в социальной сети.
После длительной переписки Melovin понял, что влюбился в парня. Артист опасался рассказать об этом родителям, поскольку боялся осуждения. Однако сейчас он чувствует себя счастливым, даже несмотря на негативные мысли других.
Напомним, что 5 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin публично сделал каминг-аут.
Сначала он поцеловал девушку, а потом парня. После этого певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества.
Фото: Melovin