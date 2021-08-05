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Валентина Чорна |

В душе альфач: Melovin поделился фото в трико

Меловін

Украинский певец Melovin поделился фотографией, на которой позирует в трико.

На личной странице в Instagram артист обнародовал фото из гримерки. В кадре он появился в черном трико и со сценическим макияжем.

— Когда в душе альфач, — подписал снимок Melovin.

На фото можно увидеть, что певец находится в прекрасной спортивной форме.

В комментариях поклонники забросали Melovin комплиментами, а также отметили, что в последнее время он очень похудел.

  • Ой, какие мышцы на руках!
  • Шикарно выглядишь.
  • Боже, ты так похудел!
  • Прекрасный!
  • Я теперь точно не смогу уснуть.
  • Когда простояла в планке несколько минут — чувствую себя примерно так же.
  • Кому такая красота достанется?
  • Omg, какие руки, — пишут пользователи сети.

Недавно Melovin признался, что осознал свою бисексуальную ориентацию еще в 13 лет. Это произошло, когда он начал общаться со знакомым в социальной сети.

После длительной переписки Melovin понял, что влюбился в парня. Артист опасался рассказать об этом родителям, поскольку боялся осуждения. Однако сейчас он чувствует себя счастливым, даже несмотря на негативные мысли других.

Напомним, что 5 июля на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin публично сделал каминг-аут.

Сначала он поцеловал девушку, а потом парня. После этого певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества.

Фото: Melovin

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