Аналитическая компания Hopper HQ обнародовала рейтинг самых богатых звезд в Instagram за 2021 год.

Первую позицию в списке занял португальский футболист Криштиану Роналду.

Последние несколько лет он часто был в тройке лидеров, но на этот раз спортсмен вырвался вперед.

В социальной сети Instagram у Роналду 295 млн подписчиков, а одна рекламная публикация на его странице стоит $1,6 млн.

Второе место в рейтинге занимает американский рестлер и актер Двейн Джонсон, который за один рекламный пост получает $1,5 млн.

Также в тройку лидеров попала певица Ариана Гранде. Цена за один ее рекламный пост составляет $1,5 млн.

Несмотря на то, что американская модель Кайли Дженнер всегда возглавляла этот рейтинг, в 2021 году она заняла четвертое место.

В Instagram у звезды 237 млн подписчиков, а за рекламу она получает $1,4 млн.

Пятерку самых богатых звезд закрывает певица Селена Гомес, рекламная публикация которой стоит $1,4 млн.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заняла шестую позицию — $1,4 млн.

На седьмой строке в рейтинге оказался аргентинский футболист Лионель Месси — $1,1 млн.

Восьмой в рейтинге стала певица Бейонсе — $1,1 млн. Такую же сумму за рекламный пост получает певец Джастин Бибер.

А десятку богачей закрывает Кендалл Дженнер — $1 млн.

В общем список насчитывает 395 знаменитостей.

Ранее стало известно, что певица Рианна попала в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes.

Звезда заняла второе место в рейтинге самых богатых женщин шоу-бизнеса. Ее финансовое положение оценивается в $1,7 млрд.

Возглавила рейтинг американская телеведущая Опра Уинфри с состоянием в $2,7 млрд.

Источник: Hopper HQ