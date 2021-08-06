Аналитическая компания Hopper HQ обнародовала рейтинг самых богатых звезд в Instagram за 2021 год.
Первую позицию в списке занял португальский футболист Криштиану Роналду.
Последние несколько лет он часто был в тройке лидеров, но на этот раз спортсмен вырвался вперед.
В социальной сети Instagram у Роналду 295 млн подписчиков, а одна рекламная публикация на его странице стоит $1,6 млн.
Второе место в рейтинге занимает американский рестлер и актер Двейн Джонсон, который за один рекламный пост получает $1,5 млн.
Также в тройку лидеров попала певица Ариана Гранде. Цена за один ее рекламный пост составляет $1,5 млн.
Несмотря на то, что американская модель Кайли Дженнер всегда возглавляла этот рейтинг, в 2021 году она заняла четвертое место.
В Instagram у звезды 237 млн подписчиков, а за рекламу она получает $1,4 млн.
Пятерку самых богатых звезд закрывает певица Селена Гомес, рекламная публикация которой стоит $1,4 млн.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заняла шестую позицию — $1,4 млн.
На седьмой строке в рейтинге оказался аргентинский футболист Лионель Месси — $1,1 млн.
Восьмой в рейтинге стала певица Бейонсе — $1,1 млн. Такую же сумму за рекламный пост получает певец Джастин Бибер.
А десятку богачей закрывает Кендалл Дженнер — $1 млн.
В общем список насчитывает 395 знаменитостей.
Ранее стало известно, что певица Рианна попала в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes.
Звезда заняла второе место в рейтинге самых богатых женщин шоу-бизнеса. Ее финансовое положение оценивается в $1,7 млрд.
Возглавила рейтинг американская телеведущая Опра Уинфри с состоянием в $2,7 млрд.
Источник: Hopper HQ