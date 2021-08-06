Топовый хореограф-постановщик Евгений Кот стал судьей нового инновационного сезона шоу Україна має талант на телеканале СТБ. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Евгений рассказал, как себя чувствует в роли судьи легендарного проекта, а также о том, что для него является самым сложным в этой работе.

Для Евгения это первый опыт в роли судьи, хотя за плечами — огромный профессиональный багаж.

Финалист первого сезона шоу СТБ Танцюють всі!, победитель сезона Танцюють всі! Возвращение героев, солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій), постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране — он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант в любом человеке и привести его к успеху.

Признается, ему нелегко, ведь он как никто другой понимает, что чувствуют участники проекта — все это он сам проходил не один раз.

— Судейство — это совершенно новый шаг в моей карьере. И я рад, что он случился именно в проекте Україна має талант. Ведь с первого сезона я был частью этого шоу — хореографом-постановщиком, позже режиссером-постановщиком, креативным продюсером, — сказал Евгений.

Хореограф отметил, что оценивает участников талант-шоу честно и рассудительно.

— Я человек, который выступал на различных соревнованиях, ставил номера для разных шоу, поэтому я понимаю, какая форма нужна номеру и какая постановка лучше проявит героя. Я буду честным судьей. Помогать тем, у кого увижу потенциал и желание представлять Украину на международном уровне. Отказывать тем, кто, на мой взгляд, еще не готов к участию в таком серьезном и нелегком проекте, — сказал Кот.

Евгений отметил, что быть в роли судьи сложно, поскольку нужно не только профессионально оценивать выступления, но и уметь правильно объяснить свое решение и донести свою позицию не только самому участнику проекта, а и большому количеству людей в зале и у телевизоров.

— Одинаково трудно говорить и Нет, и Да. Надо правильно оценить участника и объяснить нашим зрителям свое решение — почему я сказал Да и что меня поразило, или почему я сказал Нет и разъяснить с профессиональной точки зрения ошибки участника. И здесь важно не раскритиковать, а вдохновить, чтобы человек не опустил рук и продолжал развивать свой талант. А если это ребенок, то становится еще труднее — их ни в коем случае нельзя обидеть, — поделился хореограф.

Напоследок Евгений приоткрыл нам завесу того, какими талантами этой осенью будут удивлять Украину участники проекта и назвал те выступления, которые наиболее запомнились.

— Раньше я не совсем понимал танцы на роликах, но пара, которая пришла к нам на кастинг, меня покорила! Они выполняли нереально зрелищные трюки. Еще помню маленькую девочку, которая танцевала контемпорари — она настолько эмоционально это делала, что мы не могли сдержать слез. Я обожаю, когда артисты на сцене отдаются не только физически, но и эмоционально, когда они проживают свое выступление.

Новый сезон проекта Україна має талант приурочен к 30-тилетию независимости Украины. Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью. Ведущий проекта — Григорий Решетник, судьи — Евгений Кот, Ксения Мишина и Сергей Притула.

Также в составе жюри проекта появится и четвертый судья. В разных выпусках шоу к звездной тройке жюри присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

Среди них: Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина и Руслана.