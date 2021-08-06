Мать покойного певца Кузьмы Скрябина, Ольга Кузьменко, заявила, что авторские права на творчество музыканта пытаются украсть.

Женщина записала видеообращение, в котором обвинила компанию Moon Records и ее владельца Андрея Пасечника в присвоении прав на песни Кузьмы.

По словам Ольги Кузьменко, Moon Records оставил 38 жалоб о нарушении авторских прав на разные видео.

По этой причине YouTube-канал музыканта могут заблокировать навсегда.

— Почему вам, господин Пасечник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили в них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник дохода? — спросила Ольга.

Женщина обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку уверена, что он прекрасно понимает, как трудно защитить авторские права в современном мире.

Реакция Андрея Пасечника

Владелец лейбла Moon Records Андрей Пасичник заявил, что компания готова отозвать все жалобы из-за уважения к Кузьме.

Он добавил, что лейбл всегда работал честно, а Ольга Кузьменко дезинформирует общественность.

— Вы прекрасно знаете почему направлены эти жалобы. Творчество группы Скрябин содержит в себе авторские и смежные права разных авторов и музыкантов группы, которые принимали участие и работали с Андреем в разное время и долгие годы. Наша компания защищает права авторов и исполнителей, их нам доверили. Все права Андрея Кузьменко безусловно принадлежат наследникам, которые основали компанию ООО Кузьма Скрябин… На права Андрея никто не претендует, — заявил Андрей Пасичник.

Мама Кузьмы Скрябина заявила, что песни ее сына хотят украсть / 2 фотографии

Напомним, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал в ДТП в Днепропетровской области.

С 1989 года он оставался неизменным солистом и участником коллектива Скрябин. За время своего существования группа выпустила 21 альбом.

После смерти Кузьмы коллектив продолжает свою концертную деятельность. На месте солиста уже успели побывать Женя Толочный, Женя Галич и Юрий Юрченко.