Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Мама Кузьмы Скрябина заявила, что песни ее сына хотят украсть

Ольга кузьменко

Мать покойного певца Кузьмы Скрябина, Ольга Кузьменко, заявила, что авторские права на творчество музыканта пытаются украсть.

Женщина записала видеообращение, в котором обвинила компанию Moon Records и ее владельца Андрея Пасечника в присвоении прав на песни Кузьмы.

По словам Ольги Кузьменко, Moon Records оставил 38 жалоб о нарушении авторских прав на разные видео.

По этой причине YouTube-канал музыканта могут заблокировать навсегда.

— Почему вам, господин Пасечник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили в них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник дохода? — спросила Ольга.

Женщина обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку уверена, что он прекрасно понимает, как трудно защитить авторские права в современном мире.

Реакция Андрея Пасечника

Владелец лейбла Moon Records Андрей Пасичник заявил, что компания готова отозвать все жалобы из-за уважения к Кузьме.

Он добавил, что лейбл всегда работал честно, а Ольга Кузьменко дезинформирует общественность.

— Вы прекрасно знаете почему направлены эти жалобы. Творчество группы Скрябин содержит в себе авторские и смежные права разных авторов и музыкантов группы, которые принимали участие и работали с Андреем в разное время и долгие годы.

Наша компания защищает права авторов и исполнителей, их нам доверили. Все права Андрея Кузьменко безусловно принадлежат наследникам, которые основали компанию ООО Кузьма Скрябин… На права Андрея никто не претендует, — заявил Андрей Пасичник.

андрій пасічник комент
андрій пасічник комент
андрій пасічник комент
андрій пасічник комент
Мама Кузьмы Скрябина заявила, что песни ее сына хотят украсть / 2 фотографии

Напомним, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал в ДТП в Днепропетровской области.

С 1989 года он оставался неизменным солистом и участником коллектива Скрябин. За время своего существования группа выпустила 21 альбом.

После смерти Кузьмы коллектив продолжает свою концертную деятельность. На месте солиста уже успели побывать Женя Толочный, Женя Галич и Юрий Юрченко.

Читайте
Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка