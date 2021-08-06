Украинскую певицу MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) выписали из роддома.

В Instagram-stories артистка сообщила, что день выписки настал, они собрали вещи и готовы ехать домой — в Одессу. Рожала она в Киеве.

— День выписки настал. Мы уже собрали вещи, это было непросто, но мы смогли. Сергей пытается запеленать нашего карапуза, чтоб было красиво, но уже как получится. Наших четыре дня в роддоме позади. Самое главное — дорога в Одессу. Мы прямо сейчас садимся в бус и едем, — сказала MamaRika.

Для выписки певица выбрала удобный легкий комбинезон нежно-розового цвета, а ее муж, комик Сергей Середа — черную футболку и штаны.

— Спасибо роддому Adonis. Мы обещаем вернуться, не знаю когда, но вернемся, — сказал Середа.

Напомним, что 2 августа MamaRika родила сына. Это первый ребенок супругов.

Также MamaRika рассказала, как прошли ее роды. Изначально ПДР певицы была запланирована на 10 августа, однако при плановом осмотре доктор оставил ее в роддоме.

Звезда призналась, что ей было страшно, поскольку она никогда не лежала в больнице, но решила довериться врачам. Также MamaRika сообщила, что в какой-то момент было принято решение делать кесарево сечение. Однако она сказала, что уже в день операции старалась ходить.

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Фото: MamaRika