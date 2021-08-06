Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в рейтинг самых влиятельных лидеров мнений в Instagram.

Звезда похвасталась вторым место в списке — сразу после президента Владимира Зеленского.

— Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после президента, — написала Леся.

В комментариях звезда поблагодарила своих подписчиков за активность и сказала, что ей очень приятно.

— Спасибо вам, мои подписчики. Вы у меня самые добрые и удачливые в мире. А еще у вас никогда не будет проблем, поскольку моя страничка приносит удачу. Обнимаю, — написала Никитюк.

Поклонники телеведущей пришли в восторг от такой новости и засыпали звезду комментариями.

Для нас вы первая.

Леся, поздравляю! Ты заслуживаешь этого.

Красавица и умница! Это справедливый рейтинг.

Ты молодец, так держать!

Баллотируйся в президенты.

Думаю, нужно баллотироваться на выборах. Все подписчики проголосуют за тебя.

Браво, Леся, — пишут поклонники Никитюк.

Однако уже 6 августа Леся Никитюк подвинулась в рейтинге на третье место, уступив блогеру Юлии Вербинець.

Сейчас топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram выглядит так:

президент Владимир Зеленский; блогер Юлия Верба; телеведущая Леся Никитюк; певица Настя Каменских; актриса Елизавета Василенко; певица Надя Дорофеева; блогер Оля Шелби; певица Леди Диана; блогер Александра Пустовит; блогер Даша Квиткова.

Уступила президенту: Леся Никитюк в тройке самых влиятельных людей Instagram / 2 фотографии

Фото: Леся Никитюк

Источник: Hypeauditor