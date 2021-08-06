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Каріна Зуєва |

Уступила президенту: Леся Никитюк в тройке самых влиятельных людей Instagram

Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в рейтинг самых влиятельных лидеров мнений в Instagram.

Звезда похвасталась вторым место в списке — сразу после президента Владимира Зеленского.

— Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после президента, — написала Леся.

В комментариях звезда поблагодарила своих подписчиков за активность и сказала, что ей очень приятно.

— Спасибо вам, мои подписчики. Вы у меня самые добрые и удачливые в мире. А еще у вас никогда не будет проблем, поскольку моя страничка приносит удачу. Обнимаю, — написала Никитюк.

Поклонники телеведущей пришли в восторг от такой новости и засыпали звезду комментариями.

  • Для нас вы первая.
  • Леся, поздравляю! Ты заслуживаешь этого.
  • Красавица и умница! Это справедливый рейтинг.
  • Ты молодец, так держать!
  • Баллотируйся в президенты.
  • Думаю, нужно баллотироваться на выборах. Все подписчики проголосуют за тебя.
  • Браво, Леся, — пишут поклонники Никитюк.

Однако уже 6 августа Леся Никитюк подвинулась в рейтинге на третье место, уступив блогеру Юлии Вербинець.

Сейчас топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram выглядит так:

  1. президент Владимир Зеленский;
  2. блогер Юлия Верба;
  3. телеведущая Леся Никитюк;
  4. певица Настя Каменских;
  5. актриса Елизавета Василенко;
  6. певица Надя Дорофеева;
  7. блогер Оля Шелби;
  8. певица Леди Диана;
  9. блогер Александра Пустовит;
  10. блогер Даша Квиткова.
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram
Уступила президенту: Леся Никитюк в тройке самых влиятельных людей Instagram / 2 фотографии
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Фото: Леся Никитюк

Источник: Hypeauditor

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