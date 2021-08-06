Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в рейтинг самых влиятельных лидеров мнений в Instagram.
Звезда похвасталась вторым место в списке — сразу после президента Владимира Зеленского.
— Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после президента, — написала Леся.
В комментариях звезда поблагодарила своих подписчиков за активность и сказала, что ей очень приятно.
— Спасибо вам, мои подписчики. Вы у меня самые добрые и удачливые в мире. А еще у вас никогда не будет проблем, поскольку моя страничка приносит удачу. Обнимаю, — написала Никитюк.
Поклонники телеведущей пришли в восторг от такой новости и засыпали звезду комментариями.
- Для нас вы первая.
- Леся, поздравляю! Ты заслуживаешь этого.
- Красавица и умница! Это справедливый рейтинг.
- Ты молодец, так держать!
- Баллотируйся в президенты.
- Думаю, нужно баллотироваться на выборах. Все подписчики проголосуют за тебя.
- Браво, Леся, — пишут поклонники Никитюк.
Однако уже 6 августа Леся Никитюк подвинулась в рейтинге на третье место, уступив блогеру Юлии Вербинець.
Сейчас топ-10 лидеров мнений в украинском Instagram выглядит так:
- президент Владимир Зеленский;
- блогер Юлия Верба;
- телеведущая Леся Никитюк;
- певица Настя Каменских;
- актриса Елизавета Василенко;
- певица Надя Дорофеева;
- блогер Оля Шелби;
- певица Леди Диана;
- блогер Александра Пустовит;
- блогер Даша Квиткова.
Фото: Леся Никитюк
Источник: Hypeauditor