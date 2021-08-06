София Ротару выступит в России накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Концерт в Сочи пройдет в честь открытия конкурса Новая волна 2021. Народная артистка Украины выйдет на сцену 19 августа.

Ради нее еду в Сочи. Вся жизнь связана с ее творчеством.

Легендарная! Очень жду ее выступления.

Ради нее впервые приеду на Новую волну.

Ждем с нетерпением!

Лучшая певица всех времен и народов! Моя любовь навсегда! Спасибо за отличную новость!

Великая София Ротару! Какое же счастье, что она будет на Новой волне, — пишут пользователи сети.

Кроме Софии Ротару, на конкурсе выступят другие украинские исполнители, среди которых — Светлана Лобода, Maruv, Макс Барских, Таисия Повалий и Ани Лорак.

Более того, Светлана Лобода войдет в состав жюри конкурса.

Не так давно Лобода анонсировала концерт в Украине. Выступление звезды запланировано в Одессе на 14 августа. Известно, что она записала песню на украинском языке, которую планирует представить перед концертом.

Ани Лорак также собирается выступить с концертом в Одессе — 16 и 17 августа.

Стоит отметить, что София Ротару возьмет участие в концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Он пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 24 августа.

Фото: София Ротару