Украинский продюсер Алена Мозговая призналась, что похудела на 20 килограммов.

На личной странице в Facebook Алена обнародовала фото в джинсах, которые уже большие на нее по размеру.

Продюсер отметила, что сбросить лишний вес ей удалось благодаря правильному питанию и минимальной нагрузке дома. В тренажерный зал она не ходила.

Алена добавила, что путь ее самосовершенствования не заканчивается. А единственной проблемой в процессе похудения является смена гардероба.

-20! Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема… гардероб, но пусть это будет моя единственная жизненная проблема Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя, — написала Алена.

Ранее Алена Мозговая весила 86 килограммов, а о начале своего похудения публично сообщила в январе 2021 года. Тогда она ставила цель сбросить 15 килограммов.

В июле продюсер рассказала о проблемах со здоровьем, пожаловавшись на боль в спине. Сейчас Елена продолжает лечение.

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С 2012 года Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod, в браке с которым родила дочь Соломию.

Также у Мозговой есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.

Фото: Алена Мозговая