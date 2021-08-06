Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Ты не Макгрегор, удались из нашего общества: Кароль об избиении танцора Дорофеевой

Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль высказалась об избиении танцора из балета Нади Дорофеевой.

В сториз на личной странице в Instagram звезда поделилась видео инцидента и отметила, что причиной этого является “ублюдское воспитание”.

тина кароль

По словам Кароль, таким жестоким людям нет места на нашей планете.

Певица добавила, что потерпевший, Евгений Гончаренко, до сих пор находится в коме.

— Я хочу, чтобы у меня это увидели все мои подписчики и прохожие. Знайте, мир иной за пределами этого ублюдского воспитания! Женя, хороший парень, в коме до сих пор!

Ты, в красном, не Макгрегор, не чемпион. Удались из нашего общества и матрицы. Чемпионы — скромны, — написала Кароль.

Напомним, что Евгения Гончаренко жестоко избили, когда он выходил из популярного среди ЛГБТ-сообщества клуба Лифт. У парня диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения.

Виновником оказался работник УГО Евгений Беспалый, которого взяли под стражу на 60 суток. Ему грозит от пяти до восьми лет в тюрьме. Досудебным расследованием занимается ГБР.

Сейчас Евгений находится в реанимации, а врачи не дают никакой конкретной информации. На лечение танцора уже потрачено около 30 тыс. грн.

Но для полной реабилитации понадобится сумма значительно больше, поэтому близкие Евгения начали сбор средств.

Фото: Наталия Курган

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка