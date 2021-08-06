Украинская певица Тина Кароль высказалась об избиении танцора из балета Нади Дорофеевой.

В сториз на личной странице в Instagram звезда поделилась видео инцидента и отметила, что причиной этого является “ублюдское воспитание”.

По словам Кароль, таким жестоким людям нет места на нашей планете.

Певица добавила, что потерпевший, Евгений Гончаренко, до сих пор находится в коме.

— Я хочу, чтобы у меня это увидели все мои подписчики и прохожие. Знайте, мир иной за пределами этого ублюдского воспитания! Женя, хороший парень, в коме до сих пор! Ты, в красном, не Макгрегор, не чемпион. Удались из нашего общества и матрицы. Чемпионы — скромны, — написала Кароль.

Напомним, что Евгения Гончаренко жестоко избили, когда он выходил из популярного среди ЛГБТ-сообщества клуба Лифт. У парня диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения.

Виновником оказался работник УГО Евгений Беспалый, которого взяли под стражу на 60 суток. Ему грозит от пяти до восьми лет в тюрьме. Досудебным расследованием занимается ГБР.

Сейчас Евгений находится в реанимации, а врачи не дают никакой конкретной информации. На лечение танцора уже потрачено около 30 тыс. грн.

Но для полной реабилитации понадобится сумма значительно больше, поэтому близкие Евгения начали сбор средств.

Фото: Наталия Курган