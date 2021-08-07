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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Дмитро Кудрявцев |

Ротару – 74: певица опубликовала фото с отдыха

Софія Ротару

Народная артистка Украина в субботу, 7 августа, празднует день рождения – в 2021 году ей исполнилось 74 года.

Праздник она проводит в кругу семьи на итальянском курорте Форт-деи-Марми.

На своей странице в социальной сети Instagram певица показала фотографию с отдыха.

— Самый лучший день, — подписала Ротару снимок.

На фото она позирует в платье, накидке, солнцезащитных очках и соломенной шляпке. В руках у певицы велосипед с корзинкой цветов.

 

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Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

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Фото: Instagram Софии Ротару

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