Ротару – 74: певица опубликовала фото с отдыха

Народная артистка Украина в субботу, 7 августа, празднует день рождения – в 2021 году ей исполнилось 74 года.
Праздник она проводит в кругу семьи на итальянском курорте Форт-деи-Марми.
На своей странице в социальной сети Instagram певица показала фотографию с отдыха.
— Самый лучший день, — подписала Ротару снимок.
На фото она позирует в платье, накидке, солнцезащитных очках и соломенной шляпке. В руках у певицы велосипед с корзинкой цветов.
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Фото: Instagram Софии Ротару