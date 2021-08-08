Всемирный день котов ежегодно отмечают 8 августа. Праздник учредил Международный фонд по защите животных Animal Welfare. Цель этого праздника – привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Среди знаменитостей тоже много любителей кошек. Говорят, что животные похожи на своих хозяев. Давайте проверим, угадаете ли вы хозяина кошек по фото.

Интересные факты о звездных котах

Кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт – одна из самых известных и богатых кошек в мире. Животное в жизни дизайнера появилось случайно. На время рождественских праздников один из манекенщиков Лагерфельд попросил горничную дизайнера присмотреть за питомцем.

Однако кошка настолько понравилась Карлу, что он ее не отдал хозяину, а подарил взамен нового питомца. Чтобы Лагерфельд был в курсе, чем занимается его любимица, горничные вели дневник ее деятельности. Этих данных хватило на целую книгу — Шупетт: личная жизнь модной кошки высокого полета, которая вышла в 2014 году.

В наше время каждый желающий может погладить и поиграть с шестипалыми кошками Хемингуэя, однако для этого нужно отправиться во Флориду (США), где находится дом-музей писателя. Там проживают около 50 кошек с лишними пальцами на лапах.

Эрнест Хемингуэй своего первого питомца, кошку породы мейн-кун, получил от капитана судна в городе Ки-Уэст. Писатель любил ее, даже несмотря на то, что у кошки были лишние пальцы на лапах. Такой дефект называется полидактилия, он передается по наследству.

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