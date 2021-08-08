Мама избитого танцора балета Дорофеевой сообщила о его состоянии

Танцор из шоу-балета украинской певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко все еще находится в коме после избиения бывшим сотрудником Управления государственной охраны.

Об этом сообщила Ирина Гончаренко в одном из комментариев в Facebook. Скрин с ее словами в Stories Instagram опубликовала Дорофеева.

По словам матери танцора, его состояние все еще остается стабильно тяжелым. Врачи дают неутешительные прогнозы. Танцор пробудет в коме еще по меньшей мере около 10 дней.

Это нужно для того, чтобы уменьшился отек головного мозга, затем танцора постепенно будут выводить из сна. После этого можно будет диагностировать возможные последствия.

1 августа Евгения Гончаренко, танцора из группы Дорофеевой избил мужчина. Злоумышленник нанес ему удар кулаком в голову после того, как Евгений вступился за девушку.

От удара танцор упал на землю. Вскоре выяснилось, что его избил 28-летний работник УГО. Управление уволило мужчину после того, как узнало о вопиющих действиях своего экс-сотрудника.

Подозреваемого задержали правоохранители. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фото: Ирина Гончаренко