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Валентина Чорна |

Анастасия Приходько показала редкие кадры с мужем

Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько впервые за долгое время показала своего мужа.

В сториз на личной странице в Instagram звезда обнародовала видео с празднования дня рождения сына Гордея.

В кадре Анастасию можно увидеть в объятиях мужа Александра.

По случаю дня рождения сына, Приходько организовала детскую вечеринку в парке возле водоема. На праздник были приглашены друзья мальчика и аниматоры, одетые в костюмы известных персонажей из мультфильмов.

На видео можно увидеть, как Гордей подошел к родителям с букетом из шаров и поблагодарил их за праздник.

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В этот момент Анастасия растрогалась и не смогла сдержать слез от счастья. Александр нежно вытирал ей слезы.

— Все его желания мы осуществили. Губка Боб и Человек Паук пришли. Все друзья, которых он приглашал — есть. Вчера сын остался очень счастливым от праздника, — написала Приходько.

Недавно Анастасия Приходько показала, как кормит грудью сына Луку. Звезда призналась, что после рождения третьего ребенка ее жизнь изменилась.

Ей нравится быть мамой и понимать свою ценность как женщины. Анастасия Приходько воспитывает троих детей: Нанну, Гордея и Луку.

Дочь певица родила от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. А в 2013 году она вышла замуж за свою первую любовь — Александра.

Фото: Анастасия Приходько

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