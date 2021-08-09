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Каріна Зуєва |

Covid-19 умирает, когда приезжает Баста: скандальный рэпер дал концерт в Одессе

Василий Вакуленко

Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) выступил с концертом в Одессе. Артист появился на сцене 8 августа в ночном клубе Ibiza Beach Club.

Перед началом выступления у входа в заведение собралось большое количество людей, которые не придерживались карантинных норм.

Баста вышел на сцену с двухчасовым опозданием. Во время концерта зрители стояли близко друг к другу, также были без масок.

  • Covid-19 умирает, когда приезжает Баста.
  • Супер концерт, спасибо за эмоции.
  • Вот где о пандемии не слышали. Нужно ехать в Одессу.
  • Что там по Covid-19? Все вакцинированы на концерте?
  • Здорово. Интересно, почему вас до сих пор в Украину пускают? 
  • Браво, тоже хочу попасть на концерт Басты.
  • Было круто, спасибо, — пишут пользователи сети.

Кроме того, незадолго до концерта активист Демьян Ганул сообщил в Facebook, что в Одессу приехало немало патриотически настроенных людей, которые хотят задать рэперу ключевые вопросы. Судя по всему, никаких казусов не было и концерт артиста прошел спокойно.

В январе 2018 года Басте запретили въезд в Украину, поскольку артист выступал в аннексированном Крыму. В сентябре 2020 года Минкульт исключил рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым запрещен въезд на территорию нашей страны.

В начале мая рэпера Басту заметили в Киеве в ресторане Мокко, что на Крещатике.  
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Фото: Василий Вакуленко

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