Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) выступил с концертом в Одессе. Артист появился на сцене 8 августа в ночном клубе Ibiza Beach Club.
Перед началом выступления у входа в заведение собралось большое количество людей, которые не придерживались карантинных норм.
Баста вышел на сцену с двухчасовым опозданием. Во время концерта зрители стояли близко друг к другу, также были без масок.
- Covid-19 умирает, когда приезжает Баста.
- Супер концерт, спасибо за эмоции.
- Вот где о пандемии не слышали. Нужно ехать в Одессу.
- Что там по Covid-19? Все вакцинированы на концерте?
- Здорово. Интересно, почему вас до сих пор в Украину пускают?
- Браво, тоже хочу попасть на концерт Басты.
- Было круто, спасибо, — пишут пользователи сети.
Кроме того, незадолго до концерта активист Демьян Ганул сообщил в Facebook, что в Одессу приехало немало патриотически настроенных людей, которые хотят задать рэперу ключевые вопросы. Судя по всему, никаких казусов не было и концерт артиста прошел спокойно.
В январе 2018 года Басте запретили въезд в Украину, поскольку артист выступал в аннексированном Крыму. В сентябре 2020 года Минкульт исключил рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым запрещен въезд на территорию нашей страны.
Фото: Василий Вакуленко