Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) выступил с концертом в Одессе. Артист появился на сцене 8 августа в ночном клубе Ibiza Beach Club.

Перед началом выступления у входа в заведение собралось большое количество людей, которые не придерживались карантинных норм.

Баста вышел на сцену с двухчасовым опозданием. Во время концерта зрители стояли близко друг к другу, также были без масок.

Covid-19 умирает, когда приезжает Баста.

Супер концерт, спасибо за эмоции.

Вот где о пандемии не слышали. Нужно ехать в Одессу.

Что там по Covid-19? Все вакцинированы на концерте?

Здорово. Интересно, почему вас до сих пор в Украину пускают?

Браво, тоже хочу попасть на концерт Басты.

Было круто, спасибо, — пишут пользователи сети.

Кроме того, незадолго до концерта активист Демьян Ганул сообщил в Facebook, что в Одессу приехало немало патриотически настроенных людей, которые хотят задать рэперу ключевые вопросы. Судя по всему, никаких казусов не было и концерт артиста прошел спокойно.

В январе 2018 года Басте запретили въезд в Украину, поскольку артист выступал в аннексированном Крыму. В сентябре 2020 года Минкульт исключил рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым запрещен въезд на территорию нашей страны.

Басту заметили в Киеве в ресторане Мокко, что на Крещатике. В начале мая рэпера

Фото: Василий Вакуленко