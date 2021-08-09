Украинский блогер, жена екс-Холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о планировании второго ребенка. По словам знаменитости, она хочет дождаться восстановления своего тела после недавних родов. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

— Я просто хочу максимально восстановить свое тело, чтобы оно пришло в форму, как до беременности, и уже тогда планировать второго ребенка, — поделилась мыслями блогер.

13 июля Даша родила своего первенца весом 3,7 кг и ростом 56 см. Мальчика назвали Львом.

Сразу после родов знаменитость отметила, что через год-полтора вместе с мужем Никитой вернется в роддом за девочкой.

Ранее Квиткова рассказала публике о послеродовом периоде — она не боится показывать все трудности материнства. По словам знаменитости, она часто плачет, и это находит волнами. Даша может расплакаться вместе с малышом, когда у него колики, но также отметила, что старается не нервничать, и в этом ей помогает медитация.

Молодая мамочка также поддержала тех, кто узнал в ее словах себя.

Помимо этого, Даша рассказала, как кормит маленького Льва грудью. Иногда этот процесс бывает сложным. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV жена Никиты Добрынина призналась, что против грудного вскармливания на публике.

Знаменитость добавила, что при необходимости идет в машину и там скрывается от посторонних глаз, а сам прием пищи лучше не откладывать, чтобы не сбить режим ребенка.

Источник: Даша Квиткова