Американскую певицу Мадонну уличили в копировании стиля звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.
62-летняя Мадонна опубликовала в Instagram снимок, которым озадачила своих фанатов. На селфи звезда предстала в полупрозрачном розовом топе и с вечерним макияжем.
— Ничего не могу с собой поделать, — подписала фото артистка.
Внимательные пользователи обратили внимание на контуры лица Мадонны — исчезли щеки и скулы стали намного выразительнее.
Подписчики певицы разделились на два лагеря. Кто-то отметил, что артистка прекрасно выглядит, а кто-то сказал, что слишком много пластических операций и фотошопа, из-за которых Мадонна теперь схожа с Кардашьян.
- Мадонна Кардашьян.
- Вы пытаетесь выглядеть как Кардашьян?
- Самая красивая женщина на свете.
- Королева.
- Прекратите пытаться выглядеть как Кардашьян. Вы забыли, что вы Мадонна?
- Прекратите так много фотошопить свои фотографии. Это выглядит нелепо.
- Мадонна, тебе не нужно пользоваться фотошопом. Будь собой. Ты и так красивая.
- Слишком много фотошопа и пластики.
- Твои голубые глаза сводят с ума, — пишут подписчики звезды.
В марте Мадонна опубликовала серию откровенных снимков. В кадре звезда предстала в нижнем белье. Также на исполнительнице были чулки и шляпа от украинского дизайнера.
Фото: Мадонна