Американскую певицу Мадонну уличили в копировании стиля звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

62-летняя Мадонна опубликовала в Instagram снимок, которым озадачила своих фанатов. На селфи звезда предстала в полупрозрачном розовом топе и с вечерним макияжем.

— Ничего не могу с собой поделать, — подписала фото артистка.

Внимательные пользователи обратили внимание на контуры лица Мадонны — исчезли щеки и скулы стали намного выразительнее.

Подписчики певицы разделились на два лагеря. Кто-то отметил, что артистка прекрасно выглядит, а кто-то сказал, что слишком много пластических операций и фотошопа, из-за которых Мадонна теперь схожа с Кардашьян.

Мадонна Кардашьян.

Вы пытаетесь выглядеть как Кардашьян?

Самая красивая женщина на свете.

Королева.

Прекратите пытаться выглядеть как Кардашьян. Вы забыли, что вы Мадонна?

Прекратите так много фотошопить свои фотографии. Это выглядит нелепо.

Мадонна, тебе не нужно пользоваться фотошопом. Будь собой. Ты и так красивая.

Слишком много фотошопа и пластики.

Твои голубые глаза сводят с ума, — пишут подписчики звезды.

В марте Мадонна опубликовала серию откровенных снимков. В кадре звезда предстала в нижнем белье. Также на исполнительнице были чулки и шляпа от украинского дизайнера.

Фото: Мадонна