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Каріна Зуєва |

Косит под Кардашьян: Мадонна увлеклась фотошопом и нарвалась на критику

Мадонна

Американскую певицу Мадонну уличили в копировании стиля звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

62-летняя Мадонна опубликовала в Instagram снимок, которым озадачила своих фанатов. На селфи звезда предстала в полупрозрачном розовом топе и с вечерним макияжем.

— Ничего не могу с собой поделать, — подписала фото артистка.

Внимательные пользователи обратили внимание на контуры лица Мадонны — исчезли щеки и скулы стали намного выразительнее.

Подписчики певицы разделились на два лагеря. Кто-то отметил, что артистка прекрасно выглядит, а кто-то сказал, что слишком много пластических операций и фотошопа, из-за которых Мадонна теперь схожа с Кардашьян.

  • Мадонна Кардашьян.
  • Вы пытаетесь выглядеть как Кардашьян?
  • Самая красивая женщина на свете.
  • Королева.
  • Прекратите пытаться выглядеть как Кардашьян. Вы забыли, что вы Мадонна?
  • Прекратите так много фотошопить свои фотографии. Это выглядит нелепо.
  • Мадонна, тебе не нужно пользоваться фотошопом. Будь собой. Ты и так красивая.
  • Слишком много фотошопа и пластики.
  • Твои голубые глаза сводят с ума, — пишут подписчики звезды.

В марте Мадонна опубликовала серию откровенных снимков. В кадре звезда предстала в нижнем белье. Также на исполнительнице были чулки и шляпа от украинского дизайнера.

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Фото: Мадонна

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