Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина) идет на поправку. Звезду переводят в обычную палату.
Об этом сообщила директор МакSим Маргарита Соколова. Также она сказала, что когда будет выписка — неизвестно, поскольку врачи не комментируют этот вопрос, однако известно, что в скором времени.
— Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай — такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться, — написала Соколова в Instagram.
Маргарита отметила, что петь и летать в самолетах МакSим пока что запрещено, поскольку все зависит от того, насколько быстро восстановятся легкие исполнительницы.
Также директор выразила благодарность всем врачам, которые причастны к выздоровлению певицы.
Поклонники МакSим обрадовались такой новости и пожелали звезде скорее вернуться к привычной жизни.
- Мы очень ждали этих новостей и переживали за Марину.
- Ура, ждем Марину на связи.
- Спасибо за хорошие новости. Очень рада за Марину.
- Скорейшего восстановления. Очень ждали эту новость.
- Выздоравливай и больше никогда не болей.
- Наша вера победила.
- Плачу от радости, — пишут пользователи сети.
В июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Через несколько дней состояние звезды ухудшилось и ее ввели в медикаментозную кому.
В конце июля директор певицы сообщил, что МакSим иногда бывает в сознании, однако артистку не полностью вывели из медикаментозного сна.
В начале августа стало известно, что состояние МакSим улучшилось.
Фото: МакSим