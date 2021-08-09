Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина) идет на поправку. Звезду переводят в обычную палату.

Об этом сообщила директор МакSим Маргарита Соколова. Также она сказала, что когда будет выписка — неизвестно, поскольку врачи не комментируют этот вопрос, однако известно, что в скором времени.

— Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай — такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться, — написала Соколова в Instagram.

Маргарита отметила, что петь и летать в самолетах МакSим пока что запрещено, поскольку все зависит от того, насколько быстро восстановятся легкие исполнительницы.

Также директор выразила благодарность всем врачам, которые причастны к выздоровлению певицы.

Поклонники МакSим обрадовались такой новости и пожелали звезде скорее вернуться к привычной жизни.

Мы очень ждали этих новостей и переживали за Марину.

Ура, ждем Марину на связи.

Спасибо за хорошие новости. Очень рада за Марину.

Скорейшего восстановления. Очень ждали эту новость.

Выздоравливай и больше никогда не болей.

Наша вера победила.

Плачу от радости, — пишут пользователи сети.

В июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Через несколько дней состояние звезды ухудшилось и ее ввели в медикаментозную кому.