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Каріна Зуєва |

МакSим идет на поправку: певицу переводят в обычную палату

Певица МакSим

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина) идет на поправку. Звезду переводят в обычную палату.

Об этом сообщила директор МакSим Маргарита Соколова. Также она сказала, что когда будет выписка — неизвестно, поскольку врачи не комментируют этот вопрос, однако известно, что в скором времени.

— Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай — такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться, — написала Соколова в Instagram.

Маргарита отметила, что петь и летать в самолетах МакSим пока что запрещено, поскольку все зависит от того, насколько быстро восстановятся легкие исполнительницы.

Также директор выразила благодарность всем врачам, которые причастны к выздоровлению певицы.

Поклонники МакSим обрадовались такой новости и пожелали звезде скорее вернуться к привычной жизни.

  • Мы очень ждали этих новостей и переживали за Марину.
  • Ура, ждем Марину на связи.
  • Спасибо за хорошие новости. Очень рада за Марину.
  • Скорейшего восстановления. Очень ждали эту новость.
  • Выздоравливай и больше никогда не болей.
  • Наша вера победила.
  • Плачу от радости, — пишут пользователи сети.

В июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Через несколько дней состояние звезды ухудшилось и ее ввели в медикаментозную кому.

В конце июля директор певицы сообщил, что МакSим иногда бывает в сознании, однако артистку не полностью вывели из медикаментозного сна.

В начале августа стало известно, что состояние МакSим улучшилось.

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Фото: МакSим

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