Ведущий легендарного талант-шоу на СТБ Україна має талант Григорий Решетник рассказал, как ему удается совмещать работу с семьей. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV он также поделился своим талантом и ответил на вопрос, хочет ли еще детей.

Григорий Решетник — ведущий масштабных телепроектов Україна має талант, Холостячка, Холостяк, Неймовірна правда про зірок на телеканале СТБ. Но несмотря на такой плотный рабочий график, он всегда находит время на семью.

27 ноября 2020 года Решетник в третий раз стал отцом. Теперь они с женой Кристиной воспитывают семилетнего Ивана, трехлетнего Дмитрия и восьмимесячного Александра.

— Между съемками я всегда провожу время с семьей. Сейчас легче, поскольку во время каникул старшие дети были у бабушки с дедушкой, а мы с женой занимались воспитанием младшего. Однако считаю: если есть желание, возможно совместить все. И мне это удается, — поделился телеведущий.

Решетник признался, что старается быть прогрессивным отцом.

— Я пытаюсь быть объективным, ненавязчивым и воспитывать детей личностями. Так или иначе ты навязываешь свои стереотипы и комплексы на подсознательном уровне. Пытаюсь дать детям максимум того, что могу, — говорит он.

Григорий признался, что на троих детях останавливаться не собирается, поскольку очень хочет дочь. Однако пока они с женой сделают небольшую паузу.

— Младшему только восемь месяцев. Но я очень мечтаю о дочке, а там как даст Бог и как сойдутся звезды, — говорит Решетник.

Григорий отметил, что из-за насыщенного графика сейчас не ставит перед собой какие-то глобальные новые цели, а наслаждается происходящим.

— Я решил просто наслаждаться процессом: воспитанием детей, наблюдением, как они растут, временем с женой наедине и съемками телекастингов Україна має талант. Честно говоря, хочу, чтобы эта осень была самой фееричной в моей жизни и в жизни родного телеканала. Хочется показать высокие результаты. Поскольку на пути к мечте нужно не только ставить галочки, но и выполнять задуманное, — подчеркнул Решетник.

Также шоумен раскрыл необычный талант, на который у него постоянно не хватает времени.

— Лучше всего я умею лениться. Могу лежать на диване, ничего не делать, бездельничать. Но талант этот удается продемонстрировать не часто — нет времени на его реализацию. Однако когда появляется возможность, то я просто чемпион мира по лени! — шутит телеведущий.

Ранее Григорий Решетник рассказал об успехе на телевидении. По словам шоумена, он стал телеведущим своего уровня благодаря любви к профессии и не обращал внимания на преграды.

Также Григорий признался, что его жизнь могла сложиться по-другому, и периодически он готовил себя к этому.