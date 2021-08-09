Украинская актриса и главная героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина рассказала, что избавилась страха одиночества.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором призналась, что раньше боялась остаться одной.

Но сейчас Ксения уверена, что одиночество страшно только тому, кто предал себя.

— Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен: никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить пищу. Она страшно тогда, когда разуверился, зачерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-нибудь еще встретишь кого-то из своей стаи, того, кто пахнет близостью и интересной беседой, — написала Мишина.

Актриса добавила, что в одиночестве рождается творчество. А остаться одной, не так страшно, как она себе представляла.

— Это не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Итак, это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебе общество, — написала Ксения.

Напомним, что Ксения Мишина разорвала отношения с Александром Эллертом. По ее словам, расставание произошло неожиданно, но навсегда.

Она поняла, что Александр Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни. Актриса попросила подписчиков не задавать вопросы по поводу этой ситуации и уважать ее личное пространство.

Романтические отношения Эллерта и Мишиной начались на реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.

В финале шоу Ксения выбрала Александра Эллерта, а вторым претендентом на ее сердце был Алексей Тригубенко.

Фото: Ксения Мишина