Украинская певица Слава Каминская отправилась на отдых вместе со своим экс-супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Экс-возлюбленные отдыхают в Одессе вместе со своими детьми — 6-летним Леонардо и 5-летней Лаурой.

Бывшие супруги не афишируют совместное времяпровождение, более того, Слава поделилась снимком в Instagram, на котором закрыла лицо мужчины, с которым отправилась в Одессу. Тогда СМИ начали приписывать ей роман с неизвестным бойфрендом.

Однако в Instagram-stories Эдгар опубликовал похожий снимок, на котором позирует в бассейне с сыном.

По кадрам можно понять, что экс-супруги находятся в одном отеле и вместе проводят время с детьми. Совместные фото они не публикуют.

— Начало семейного отдыха, — подписал снимок пластический хирург.

Впоследствии Слава все таки призналась, что находится в Одессе вместе с бывшим мужем, отметив, что ее фото с детьми были сделаны Эдгаром.

В июле 2019 года Слава Каминская и Эдгар Каминский развелись. Влюбленные прожили в браке пять лет.

Позже Слава рассказала, что состоит в теплых отношениях с бывшим мужем, поскольку у них общие дети. Также она подчеркнула, что любовь может трансформироваться.

Кроме того, Эдгар практически сразу после развода начал строить отношения с арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгой Богатой. Пара была вместе около года, однако в ноябре 2020 года рассталась.

Сама Слава не раз намекала, что у нее есть парень, однако после развода личную жизнь афишировать перестала.

Фото: Слава Каминская